Пермская опера проведет прослушивание музыкантов в Москве и Петербурге

Дирекция оркестра Пермского театра оперы и балета проведет прослушивание музыкантов в Москве и Петербурге. Так планируется пополнить состав Симфонического оркестра и Камерного оркестра Пермской оперы.

Артем Абашев, главный дирижер Пермского театра оперы и балета:

— Оркестр — это сердце музыкального театра. И когда творческая жизнь здесь набирает обороты, важно вовремя создать новый ресурс и для развития оркестра. В этом сезоне мы уже представили четыре премьеры: две балетные и две оперные, провели несколько концертов симфонической и камерной музыки, параллельно с этим показывая спектакли текущего репертуара. Качество исполнения при такой активной творческой жизни должно оставаться на высоте. И сейчас мы увеличиваем коллектив, чтобы каждый музыкант, с одной стороны, мог проявить себя в разных проектах театра, а с другой — избежал выгорания и сохранил интерес к своему делу.

Прослушивание музыкантов пройдет 3 мая в Москве, в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, и 4 мая — в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Чтобы принять в нем участие, нужно заполнить анкету на сайте Пермской оперы до 26 апреля включительно. Требования для каждой из групп инструментов можно найти по ссылке. Заявку могут отправить все желающие.

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