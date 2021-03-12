Пермский театр оперы и балета объявил планы на новый сезон

Пермский театр оперы и балета поделился планами на сезон 2021/2022. Как сообщается в пресс-релизе театра, важным акцентом станет обращение к знаковым названиям музыкального театра ХХ века. Так, в репертуар войдут «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева и «Турандот» Джакомо Пуччини. Кроме того, афиша Пермской оперы пополнится спектаклями режиссеров «новой волны» российской сцены — Василий Бархатов, Владислав Наставшев и Евгения Сафонова.

На ноябрь 2021 года запланирована премьера «Путеводителя по балету» в хореографии Антона Пимонова — спектакля, исследующего, из каких элементов состоит классический балет и почему в XXI веке он остается актуальным искусством. Это будет новая партитура, над которой по заказу театра работает петербургский композитор Настасья Хрущёва.

В декабре 2021 года театр покажет премьеру «Фауста» Шарля Гуно под управлением Артема Абашева и в постановке Василия Бархатова, возвращающегося в Россию после длительного перерыва. В последний раз на отечественных подмостках режиссер работал в 2014 году.

Весной 2022 года Пермская опера представит нового «Евгения Онегина» — постановкой хрестоматийной оперы Чайковского на большой музыкальной сцене дебютирует режиссер Владислав Наставшев.

Сезон 2021/2022 завершится премьерой, которая объединит две одноактные оперы — «Соловей» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока (музыкальный руководитель — Артем Абашев).

Во второй половине 2022 года Пермский театр оперы и балета покажет два спектакля-блокбастера под управлением главного дирижера театра Артема Абашева. В ноябре Антон Пимонов поставит балет «Каменный цветок» Сергея Прокофьева по мотивам уральских сказов Павла Бажова, художником-постановщиком спектакля выступит Анастасия Нефёдова — этот спектакль приурочен к грядущему 300-летию Перми. В сентябре Марат Гацалов представит новую постановку оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

Также в будущем сезоне в афишу театра вернутся полюбившиеся публике спектакли прошлых лет: опера «Богема» Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна — в сентябре 2021 года и балеты «Свадебка» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта — в феврале 2022-го.

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