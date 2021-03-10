Оперштаб Пермского края разрешил учреждениям культуры принимать больше зрителей

Оперштаб по противодействию коронавирусу Пермского края с 1 апреля разрешил театрам, концертным организациям и кинотеатрам принимать больше зрителей. Теперь они могут заполнять не 50% мест зала, как было ранее, а до 75%. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Кроме того, на заседании Оперштаба принято решение с 10 марта увеличить до 50% от общей вместимости спортивного объекта максимально возможное количество зрителей на официальных спортивных и физкультурных мероприятиях.

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