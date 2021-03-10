Театр-Театр открывает лабораторию мюзикла

Пермский академический Театр-Театр в июне открывает лабораторию для молодых композиторов и либреттистов «Резиденция ТТ», посвященную жанру мюзикла и его новой жизни в России.

В процессе совместной работы с приглашенными коучами – теоретиками и практиками, критиками, исследователями, драматургами, режиссерами, композиторами и хореографами – участники «Резиденции ТТ» смогут искать и проверять на практике как испытанные форматы, так и новый взгляд на создание спектакля, новые подходы к созданию русского мюзикла, новые авторские стратегии – профессиональные, новаторские и непредсказуемые.

В течение первой лабораторной недели либреттисты и композиторы поработают над созданием собственного эскиза на свободно выбранную тему в команде «один композитор + один либреттист» при участии приглашенных коучей. Формат лаборатории предполагает также образовательные семинары, воркшопы, лекции, мастер-классы. Из эскизов, созданных в первую неделю работы лаборатории, будут отобраны те, авторы которые продолжат работу на втором этапе вместе с режиссером и хореографом-постановщиком. По итогам второй недели будут отобраны лучшие эскизы, готовые к самостоятельной доработке в течение следующих 2-3 месяцев. Они будут представлены авторами и артистами на презентации работ «Резиденции ТТ» в ноябре 2021 года.

К участию в «Резиденции ТТ» приглашаются молодые композиторы и либреттисты. Прием заявок на первый этап отборочного тура продлится до 15 апреля.