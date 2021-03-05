Дирекция Международного Дягилевского фестиваля объявила даты его проведения в 2021 году

Международный Дягилевский фестиваль откроется 10 июня и продлится 11 дней. Он пройдет под художественным руководством Теодора Курентзиса. Программа будет объявлена позже.

Дягилевский фестиваль в этом году состоится в традиционном формате. Помимо основных событий, он будет включать Образовательную программу для студентов музыкальных специальностей высших учебных заведений. Будет работать Фестивальный клуб. Все мероприятия будут организованы с учетом рекомендованных Роспотребнадзором мер безопасности.

Напомним, в прошлом году Международный Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В ноябре впервые состоялся специальный проект фестиваля «Дягилев +». Этот формат станет ежегодным: в 2021-м его события запланированы на конец года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.