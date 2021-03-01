В Пермской опере начались репетиции оперы Жоржа Бизе «Кармен» в постановке Константина Богомолова

В Пермской опере начались репетиции новой постановки оперы Жоржа Бизе «Кармен» (16+). Над спектаклем работают режиссер Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и сценограф Лариса Ломакина. Премьера запланирована 3-7 апреля.

«Кармен» в Перми станет первой для Константина Богомолова постановкой на большой оперной сцене и обещает дать новый взгляд на хрестоматийную партитуру. Филипп Чижевский попросил театр заказать новый нотный материал для оркестра и солистов, чтобы в нем не было старых пометок.

В этом и следующем сезонах театр продолжит сотрудничество с ведущими мастерами российской театральной сцены. После «Кармен» Жоржа Бизе в постановке Константина Богомолова в июне репертуар Пермской оперы пополнится «Иолантой» Петра Чайковского (режиссер Марат Гацалов, дирижер Артем Абашев), а в первой половине следующего сезона — «Фаустом» Шарля Гуно (режиссер Василий Бархатов, дирижер Артем Абашев).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.