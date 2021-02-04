Пермский театр юного зрителя получит новую сцену к 300-летию города

Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» подписали протокол о взаимодействии на 2021 год. В рамках этих соглашений компания поддержит реализацию социально значимых проектов для региона. Самым крупным станет проект возведения малой сцены Пермского театра юного зрителя в здании «Дом уездного земства» на Пермской, 66.

Ожидается, что на малой сцене труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей ТЮЗа достигнет 8 тыс. человек. Сейчас данный проект находится в проработке.

Малая сцена театра будет презентована к 300-летию Перми – в 2023 году.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.