В частной филармонии «Триумф» готовится премьера – моноспектакль «Брут. История собаки»

В частной филармонии «Триумф» 11 февраля состоится премьера моноспектакля о верности и предательстве «Брут. История собаки» по мотивам рассказа Людвика Ашкенази «Брут».

Действие моноспектакля разворачивается в оккупированной немцами Праге, во время второй мировой войны. Пес Брут – немецкая овчарка – живет со своей хозяйкой, одинокой еврейкой. Нацистская администрация издает указ, запрещающий евреям держать домашних животных, и хозяйка вынуждена сдать свою собаку в приемник для животных. Брут, как породистый пес, проходит выучку и определяется караульной собакой в концентрационный лагерь. Брут становится невольным участником холокоста…

Мария Зуева, директор частной филармонии «Триумф»:

— В этом сезоне помимо музыкальных программ мы стараемся чаще добавлять и драматический театр. Мы давно хотели показать нашим зрителям моноспектакль «Брут. История собаки», потому что он поднимает вечную тему любви к своему ближнему. Эта невероятно трогательная история, оформленная в жанре моноспектакля, вызывает на пронзительный диалог с самим собой».

Трансформация — основополагающий прием спектакля. Обычная кровать из мягкого уютного домашнего ложа трансформируется сначала в загон, после — в стену клетки, а затем в эшафот, по которому многочисленные нацистские узники уходят на казнь.

Александр Смирнов, исполнитель спектакля:

— «Брут. История собаки» – самый важный для меня сегодня спектакль из всех, в которых я принимаю участие. Все в нем для меня сошлось: и тема, и жанр моноспектакля – новый, но столь интересный для меня, и творческие приемы, и решения, найденные вместе с талантливым режиссером Дмитрием Заболотских. Это тот театр, который мне нравится, которым я хочу заниматься - театр с содержанием, театр с переживанием, театр со смыслом.

Спектакль «Брут. История собаки» приглашен на знаменитый фестиваль «Монокль», который пройдет в Петербурге в феврале-марте этого года.

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