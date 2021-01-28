Конкурс по выбору директора пермского оперного театра отложен

Как сообщает издание «Новый компаньон», заседание конкурсной комиссии по выбору нового директора пермского театра оперы и балета в январе не состоится. В министерстве культуры сообщили, что «возникли трудности». Ранее сообщалось, что 28 января в Пермь должен был прибыть председатель конкурсной комиссии – генеральный директор Большого театра Владимир Урин. При этом, конкурс до сих пор не объявлен.

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