На этой неделе в «Триумфе»пройдет всероссийский фестиваль искусства фламенко

В Перми пройдет юбилейный пятый всероссийский фестиваль искусства фламенко Flamenco weekend-2021. По традиции события праздника развернутся на площадке частной филармонии «Триумф» 30 января.

География фестиваля охватила почти все уголки России – Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Киров, Ижевск, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводска – 100 участников всех возрастов встретятся на одной сцене в рамках большого фестивального концерта. Акцентом фестиваля в этом году станет живая музыка – специальными гостями фестиваля станут лучшие исполнители музыки фламенко в России – Алексей Стародубцев и Светлана Рудник (г. Москва).

Большой фестивальный концерт пройдет в три отделения:

13:00 – 14:20 – Первое отделение концерта (выступления танцевальных коллективов России – традиционное фламенко)

14:45 – 16:00 – Второе отделение концерта (выступления танцевальных коллективов России – авторские хореографии и современное фламенко)

16:30 – 18:00 – Третье отделение концерта (традиционная и авторская музыка фламенко, выступление приглашенных музыкантов и специальных гостей фестиваля)

В 20:00 – гостей фестиваля ждет премьера перформанса «До твоего прихода» (по одноименной поэме Роберта Рождественского). В основе перформанса – поэма Роберта Рождественского, которую он посвятил Алле Киреевой – подруге, музе, жене.

Билеты на концерт и перформанс можно приобрести на сайте Частной филармонии «Триумф».

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