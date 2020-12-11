Пермский театр оперы и балета готовится к премьере оперы «Дон Жуан»

В Пермском театре оперы и балета 17 и 18 декабря состоится премьера: зрители увидят знаменитую оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» в постановке режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева. На пермской сцене история о герое-любовнике, его женщинах и возмездии превращается в драму о порядке и хаосе, а сам Моцарт оказывается пророком нашего времени.

Марат Гацалов, режиссер постановки, главный режиссер Пермского театра оперы и балета:

— «Бог умер» — содержание «Дон Жуана» вполне можно было резюмировать этой канонической фразой Ницще. Ее аллегорией у Моцарта становится убийство Командора — героя, олицетворяющего собой привычный порядок, структуру. Дон Жуан же, напротив, это в первую очередь энергия первозданного хаоса, жизни, творчества, воображения.

Работая над спектаклем, мы часто вспоминали не только Ницше, но и Достоевского. Оба они предупреждали о том, что наступает новое время, разрушающее старую картину мироздания. Вскоре привычная структура мира действительно оказалась поверженной, роль мужчины как отца и как мастера рассыпалась — сегодня мы по-прежнему живем в этой парадигме, столь красноречиво описанной в «Дон Жуане». Опера Моцарта в том числе и о том, что человечество до сих пор не преодолело этот кризис.

Над спектаклем под руководством режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева работает команда постановщиков: автор визуальной концепции и сценограф Моника Пормале (Латвия), художник по видео Ася Мухина, художники по свету Алексей Хорошев и Рудольфс Балтиньш (Латвия), хормейстер Евгений Воробьев и драматург Дмитрий Ренанский.

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