В «Триумфе» состоится премьера спектакля «Орфей и Эвридика»

На сцене частной филармонии «Триумф» 23 и 24 декабря пройдут премьерные показы спектакля на стыке музыкального и кукольно-теневого театра «Орфей и Эвридика» (16+). Постановкой руководили двукратные лауреаты «Золотой Маски», создатели одного из самых успешных независимых театров — «Трикстер» Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова.

В основе спектакля — опера «Орфей и Эвридика» немецкого композитора Кристофа Виллибальда Глюка. Действие разворачивается параллельно в двух мирах — реальном и воображаемом. На сцене постоянно присутствует больничная палата, где находится умирающий Орфей. Она окружена теневым экраном, на котором зритель наблюдает за развитием событий в его сознании. Счастливый финал оперы происходит лишь в воображении героя, в реальности это — трагедия. По замыслу авторов, таким образом бытовая реальность противопоставляется барочному сюжету оперы.

В создании спектакля принимают участие постоянные соавторы «Трикстера» — художники-постановщики Ольга и Елена Бекрицкие, а также художник по свету — лауреат «Золотой Маски» Алексей Хорошев. В постановке заняты три солиста (контртенор и два сопрано), вокальный ансамбль INTRADA, два артиста-кукловода и оркестр. Музыкальный руководитель спектакля — дирижер Московского театра мюзикла Сергей Иньков.

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