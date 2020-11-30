Пермский театр оперы и балета открывает год праздничных событий в честь своего 150-летия

В Пермском театре оперы и балета открылся год юбилейных событий, приуроченных к 150-летию. История театра начинается с 24 ноября (7 декабря по новому стилю) 1870 года, в этот день была исполнена опера «Жизнь за царя» Глинки. Празднование юбилея захватит два сезона и завершится осенью 2021 года. Зрителей ждут спектакли и концерты с особыми программами и участием приглашенных артистов, балетные и оперные премьеры и специальные события.

5 декабря в Пермском театре оперы и балета пройдет гала-концерт, который объединит артистов всех трупп: оперы, балета, хора и симфонического оркестра. Участие примут приглашенные артисты: солисты балета Большого, Мариинского театров и Московского театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

В декабре юбилейные торжества продолжатся премьерами. Зрителей ждут две новые постановки: 17-18 декабря — опера Моцарта «Дон Жуан» в сценическом воплощении режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева и 23-24 декабря — балет «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка в хореографии Антона Пимонова (в один вечер с репертуарными балетами Джорджа Баланчина).

В свой юбилейный год театр будет на связи со зрителем, независимо от того, находится тот в Перми или в любом другом городе или стране. События будут транслироваться онлайн чаще, чем это было прежде, и охватят максимально возможное число концертов и спектаклей, в том числе предновогодний показ балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Алексея Мирошниченко и некоторые премьеры.

В этом сезоне Пермская опера запустила платную видеоплатформу, чтобы зрители могли смотреть записи лучших постановок и поддерживать театр.

Концерты и спектакли, приуроченные к юбилею, будут дополнять специальные события. В их числе — большая выставка, посвященная Пермскому театру оперы и балета в разрезе истории и современности. Частично интерактивная, она будет вести зрителя от парадного входа через все пространство исторического здания.

Финальная точка в череде юбилейных торжеств будет поставлена специальным праздничным событием в ноябре 2021 года. Следить за новостями 150-летия Пермской оперы можно на сайте театра.

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