Генеральный директор Пермской оперы Андрей Борисов получил должность в Москве

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, генеральный директор театра Андрей Борисов получил предложение от Правительства Москвы занять пост гендиректора Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Решение о том, кто займет руководящую должность в Перми, будет приниматься взвешенно и планомерно. На это время Андрей Борисов может сохранить руководство Пермской оперой в должности исполняющего обязанности генерального директора.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Решения, подобные этому, не даются легко, но в них всегда есть позитивный аспект, потому что они связаны с рядом стратегических и творческих вызовов. Мне бы хотелось, чтобы родной для меня Пермский театр оперы и балета и Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко нашли точки соприкосновения и поводы для сотрудничества. Из этого мог бы возникнуть заметный прецедент для культуры нашей страны. Назначение на должность в Москве я воспринимаю прежде всего как высокую оценку работы команды, сложившейся в Пермском театре оперы и балета за последний год — это главный дирижер театра Артем Абашев, руководитель балетной труппы Антон Пимонов, главный режиссер Марат Гацалов, руководитель оперной труппы Медея Ясониди, главный хормейстер театра Евгений Воробьев. Сообща они формируют единую художественную политику театра — и я горжусь тем, что мне довелось работать с ними и вдохновляться их смелыми идеями. Их воплощает в жизнь административная и художественно-постановочная команда театра, тоже состоящая из профессионалов высокого уровня.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.