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Стендап-комик Гурам Амарян приедет в Пермь с большим концертом

Гурам Амарян, резидент Stand-Up, участник ярких комедийных проектов выступит с новой программой в Перми 3 декабря на сцене клуба «Атмосфера». С Гурамом Амаряном будет очень смешно! Приобрести билеты можно по ссылке.

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