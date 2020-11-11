Стендап-комик Гурам Амарян приедет в Пермь с большим концертом

Гурам Амарян, резидент Stand-Up, участник ярких комедийных проектов выступит с новой программой в Перми 3 декабря на сцене клуба «Атмосфера». С Гурамом Амаряном будет очень смешно! Приобрести билеты можно по ссылке.
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Гурам Амарян, резидент Stand-Up, участник ярких комедийных проектов выступит с новой программой в Перми 3 декабря на сцене клуба «Атмосфера». С Гурамом Амаряном будет очень смешно! Приобрести билеты можно по ссылке.
18+
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