Пермские театры получили семь «Золотых масок»

Сегодня, 10 ноября, во время прямой трансляции со сцены театра имени Немировича-Данченко объявлены лауреаты 26-ой Национальной театральной премии «Золотая Маска - 2020». Главная театральная премия страны семь раз признала лучшими пермские работы.

Триумфатором в категории «Оперетта/Мюзикл» стал Пермский академический Театр-Театр. Его спектакль «Винил», был признан лучшим сразу в пяти номинациях:

Лучшая женская роль Анна Огорельцева (роль Капитолины), лучшая мужская роль – Марат Мударисов (роль Жоржи), лучшая роль второго плана – Илья Линович (за роль Полковника), лучшая работа дирижера – Татьяна Виноградова, наконец, лучший мюзикл года – тоже «Винил».

Пермский театр оперы и балета получил две награды: приз за лучшую женскую роль в балете достался Полине Булдаковой за исполнение партии Никии в балете «Баядерка», Алексей Хорошев был признан лучшим художником по свету в музыкальном театре за балет «Шахерезада».

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