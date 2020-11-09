Фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2020» пройдет в двух форматах: онлайн и в зрительном зале

В Перми с 13 по 16 ноября пройдет седьмой фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2020» (16+). Конкурсную программу мероприятия составили постановки по произведениям Бродского, Булгакова, Зюскинда и Шекспира, а также по пьесам современных драматургов. Показы пройдут на сцене Пермского Дома актера и на «Сцене-Молот» Пермского академического Театра-Театра. Прямая трансляция спектаклей будет организована на сайте monofestperm.com, а также на YouTube-канале «МОНОfest».

Жюри конкурсной программы «МОНОfest-2020» в составе Евгении Тропп (председатель жюри), Нияза Игламова, Игоря Ларина и Татьяны Филатовой определит лауреатов 1, 2 и 3 степени, а также обладателя Гран-при. География участников «МОНОfest» – Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Смоленск, Владикавказ, Кемерово.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.