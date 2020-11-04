На следующей неделе Театр-Театр открывается для зрителей – уже в третий раз за этот сезон

Пермский академический Театр-Театр 9 ноября открывается для зрителей – уже в третий раз за этот сезон – с огромным желанием работать и творить. В репертуаре – перенесенные из-за двухнедельного карантина спектакли, а также праздничный концерт для мам и долгожданная премьера «Вертинский».

Первым спектаклем, показанным после двухнедельной «паузы», станет «Загадочное ночное убийство собаки». Затем зрители увидят мюзиклы «Восемь женщин», «Доктор Живаго», «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес», а также серию показов музыкальной сказки «Летучий корабль».

Особенно яркими событиями ноября станут «Концерт для мам» 27, 28 и 29 ноября – музыкальная, трогательная авторская программа, созданная коллективом ТТ специально к Дню матери, и премьера спектакля «Вертинский», точные даты которой станут известны чуть позднее.

Во время карантина артисты театра репетировали сразу три новых спектакля – драму про власть, историю и человека «Сатурн» (16+), комедию про любовь «Три плюс кот» (12+) и камерный спектакль-концерт «Вертинский» (16+) по пьесе Михаила Бартенева, премьера которого состоится в конце ноября на малой сцене ТТ.

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