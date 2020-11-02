В Перми в клубе «Атмосфера» выступит standup-комик Дмитрий Романов

Большой концерт популярного юмориста и артиста, мастера импровизации, звезды проекта Stand Up телеканала ТНТ Дмитрия Романова пройдет в Перми в клубе «Атмосфера» 8 ноября.

Дмитрий Романов приобрел стремительную популярность благодаря своим шуткам о знакомым всем жизненных ситуациях без пошлости и надменному индифферентному тону, хотя, отчасти, любим и за свою буйную шевелюру. Начав с КВН-на, Дмитрий вырос в самостоятельного комика и теперь гастролирует по стране, в перерывах снимаясь в Stand-up Show на телеканале ТНТ.

Зрителей своего сольного концерта Дмитрий порадует программой, в которую войдут как новые, так и лучшие, проверенные временем, шутки.

8 ноября, клуб «Атмосфера», Сибирская, 16

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