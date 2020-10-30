Пермский театр оперы и балета запустил платную видеоплатформу ONLINE.PERMOPERA.RU. Она будет регулярно пополняться записями лучших постановок и специальных проектов. Для просмотра на ней уже доступны несколько балетных и оперных спектаклей, симфонические и камерные концерты. А в ближайшее время на платформе будут выложены записи туров и гала-концерт лауреатов XVI Открытого конкурса артистов балета «Арабеск», который с 24 октября по 2 ноября проходит в Перми.

На новой платформе уже доступны для просмотра опера «Лючия ди Ламмермур» Доницетти в постановке режиссера Константиноса Контокристоса и экспериментальный спектакль «Закрой мне глаза» — работа хореографа Анны Абалихиной и драматурга Ильи Кухаренко. Из классического балетного репертуара выложены шедевры Чайковского в постановке хореографа Алексея Мирошниченко и дирижера Артема Абашева — «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». В разделе «Концерты» представлена оратория Генделя «Мессия» в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов театра с участием приглашенных артистов, за дирижерским пультом — Артем Абашев. Есть и две программы проекта «Антология русской музыки», записанные в 2020 году специально для показа онлайн.

Доступ ко всему контенту платформы на неделю стоит 1,5$ — при оплате точная стоимость будет зависеть от курса доллара. Для просмотра записей специальных проектов, таких, например, как «Арабеск», будут установлены особые условия доступа ко всем турам конкурса за ту же стоимость, но на более долгий период.

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