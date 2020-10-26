Руководство театра «У Моста» обратилось к Дмитрию Махонину с просьбой снять двухнедельный карантин

Руководство пермского театра «У Моста» обратилось к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой отменить запрет на работу культурных учреждений с 26 октября по 8 ноября, который был введен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

1. В Москве, в Санкт-Петербурге и в других регионах России, где уровень заболеваемости существенно выше, чем в Пермском крае, такие ограничительные меры сейчас не вводятся.

2. В театр не пойдет человек больной и даже просто чувствующий недомогание. Театр – это более безопасное место, чем общественный транспорт, супермаркет, больница. Начиная со входа, в театрах предпринимаются противоэпидемические меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

3. Запретив государственным театрам показ спектаклей, было разрешено работать частным театрам и кинотеатрам. Это абсурд! Такое решение ведет к тому, что все зрители будут посещать ограниченное число частных площадок, что повысит плотность людей и опасность заражения. Тем более, что в частных театрах площадь залов и фойе, как правило, меньше.

4. В начале октября театр «У Моста» провел IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха, на который приезжали коллективы 15 театров из разных регионов России. Несмотря на то, что во время фестиваля ежедневно проходили показы 3-4 спектаклей, никто не заболел, потому что соблюдались все предписания Роспотребнадзора. А театралы, как правило, люди организованные и сознательные.

5. Недавно театр «У Моста» выступал с гастрольными спектаклями в Санкт-Петербурге, где уровень заболеваемости выше, чем в Пермском крае. Театры в Санкт-Петербурге нормально работают с полной заполняемостью зала.

6. Решение о закрытии театров приведет к усугублению ситуации психологического и социального неблагополучия, которая существует. Введение таких неоправданных ограничений может породить депрессию и ощущения безнадежности среди артистов, зрителей и тех людей, которые театры посещают редко, но узнают из СМИ о запрете театров.

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