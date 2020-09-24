Пермская опера ушла на карантин на две недели

Как сообщает пресс-служба Театра оперы и балета, театр приостанавливает свою работу на две недели с 25 сентября, так как среди сотрудников выявлено два случая заболевания COVID-19, у нескольких человек сезонные ОРВИ.

В этот период сотрудники администрации будут работать удаленно, артисты займутся самоподготовкой и занятиями на дому. За время карантина будет проведена обработка всех помещений театра средствами дезинфекции.

Кроме того, тест на коронавирусную инфекцию сдал главный дирижер театра Артем Абашев сдал, результаты будут известны в ближайшее время.

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