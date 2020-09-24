Театр-Театр приостанавливает работу на две недели

С 24 сентября Театр-Театр вынужден приостановить работу на две недели и перенести премьеру спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» в связи с подтвержденным диагнозом Covid-19 у четырех сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Состояние сотрудников, заболевших Covid-19, стабильно, они проходят лечение. Работа Театра-Театра возобновится после диагностики сотрудников и проведения всех необходимых профилактических мер. Обновленный репертуар появится после выхода из карантина. О точной дате открытия Театра-Театра будет сообщено дополнительно.

Касса Театра-Театра с 24 сентября также закрыта. Билеты на все перенесенные спектакли, в том числе премьеру «Загадочное ночное убийство собаки», остаются действительными. Зрители смогут воспользоваться ими сразу, как только будут назначены новые даты мероприятий.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.