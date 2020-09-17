В октябре в Перми пройдет IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха

В Перми с 1 по 7 октября пройдет IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха. В программе фестиваля будут представлены 24 спектакля, поставленных по пьесам ирландского драматурга, которые представят 12 российских театров и 8 театров из зарубежных стран.

В Перми свои спектакли представят: театр под руководством Армена Джигарханяна (Москва), Ночной театр (Санкт-Петербург), Государственный русский театр Удмуртии (Ижевск), театр «Станиславский.com» (Чебоксары), Хакасский национальный драматический театра им. А.М. Топанова (Абакан), «Один театр» (Краснодар), Театр «Кот» (Воронеж), Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского (Ирбит), Лаборатория современной драматургии (Ялта), Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова (Воркута), театр «The Театр» (Уфа).

В онлайн-формате свои спектакли по пьесам МакДонаха представят театры из других стран: ирландский театр «St. Patrick's drama group» (Уэстпорт), испанский театр «T.A.P.A.S teatro» (Севилья), голландский театр «Orange Theatre» (Амстердам), испанский театр «Teatro PezKao» (Сарагоса), эстонский театр «Tammsaare Teater» (Таллин), итальянский театр «ariaTeatro» (Тренто), Минский областной драматический театр (Беларусь, Молодечно), украинский театр-студия «Серебряный остров» (Киев).

1 октября, в день открытия фестиваля, театр «У Моста» представит премьеру первой в России постановки пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле». Также в дни фестиваля театр «У Моста» покажет свои лучшие постановки по пьесам Мартина МакДонаха.

В рамках фестиваля пройдут практические занятия с участием приглашённых театральных критиков, мастер-классы и творческие лаборатории для актёров и режиссёров, круглые столы и дискуссии.

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