С 7 по 14 сентября Российское объединение уличных театров в партнерстве с частной филармонией «Триумф» проведут арт-лабораторию «СОЛО ПЕРФОМАНС 2». У лаборатории будет четыре направления: продюсерское, режиссерское, актерское и художественное.
Частная филармония «Триумф» и московский театр «Картония» проведут арт-лабораторию
В частной филармонии «Триумф» участники из разных областей театрального искусства будут сообща создавать проекты и выступления, которые покажут в Перми в рамках фестиваля уличных театров «Флюгер».
Кураторами очной лаборатории в Перми станут Сергей Корсаков, режиссер, продюсер, Тиран Картонии и организатор РСУТиА (Москва), Станислав Варкки, актёр, режиссер театра Royal Giraffe и Лиза Гвоздик, театры «Зубки Карабаски», «Бача» (Санкт-Петербург).
Участие добровольное и бесплатное по регистрации и после прохождения отбора. Заявки принимаются из любых городов на сайте Союза уличных театров России.
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