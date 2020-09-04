Частная филармония «Триумф» и московский театр «Картония» проведут арт-лабораторию

В частной филармонии «Триумф» участники из разных областей театрального искусства будут сообща создавать проекты и выступления, которые покажут в Перми в рамках фестиваля уличных театров «Флюгер».

Кураторами очной лаборатории в Перми станут Сергей Корсаков, режиссер, продюсер, Тиран Картонии и организатор РСУТиА (Москва), Станислав Варкки, актёр, режиссер театра Royal Giraffe и Лиза Гвоздик, театры «Зубки Карабаски», «Бача» (Санкт-Петербург).

Участие добровольное и бесплатное по регистрации и после прохождения отбора. Заявки принимаются из любых городов на сайте Союза уличных театров России.

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