На этой неделе Театр оперы и балета запускает первые спектакли Location

Андрей Платонов, композитор и соавтор идеи Location:

— Location — это не театр в привычном понимании. И не стандартная экскурсия по историческим маршрутам. Это путешествие с людьми, которые находятся рядом. Это спектакль о людях, попытка обнаружить между ними что-то общее.

В спектакле есть рассказчики — реальные люди — и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Для проекта авторы и волонтеры собрали несколько десятков интервью. «В основе спектакля — настоящая жизнь пермяков, их личные истории. Это не какие-то известные люди, но узнать в ком-то из них своего знакомого или соседа может любой зритель», — говорит режиссер спектакля Location и соавтор идеи Дмитрий Мульков.

Старт путешествия — на площади перед Пермским театром оперы и балета. Ведущий предложит участникам прогулки выбрать направление движения. От этого выбора зависит ход всего спектакля — куда направятся зрители и какой получат опыт, какие городские истории откроются перед ними и главное — какое участие в них они примут.

Премьерные показы Location состоятся 4, 5 и 6 сентября. Побывать на спектакле можно будет в течение всего месяца. При хорошей погоде Location покажут и в октябре.

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