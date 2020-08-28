Пермский театр оперы и балета покажет спектакль для одного зрителя

Пермский театр оперы и балета накануне открытия 149-го сезона представит проект «Один на один». Для единственного человека в зале 4 сентября пройдет вечер хореографии Джорджа Баланчина, в программе — балеты «Аполлон Мусагет» Игоря Стравинского и «Серенада» на музыку Петра Чайковского.

Заявиться на участие в проекте могут все желающие старше 18 лет, заполнив анкету. Заявитель дает разрешение на обработку своих персональных данных, фото- и видеосъемку, общение со средствами массовой информации. Заявки принимаются до 12:00 3 сентября. Вечером этого же дня будет определен тот единственный зритель, который станет участником проекта «Один на один». Он будет выбран в прямом эфире на YouTube-канале театра: режиссер Марат Гацалов вытянет его номер из общего числа. Участник проекта должен будет приобрести входной билет стоимостью 1000 рублей. Место в зале он сможет выбрать по своему желанию перед началом спектакля. В этот вечер в театре будут соблюдены все традиции: будут работать гардероб и буфет, к началу спектакля и в антракте подадут три звонка, а в завершении спектакля артисты выйдут на поклон к единственному зрителю.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.