Софья Захарова выступала в категории до 48 кг. Спортсменка вышла в финал с травмой ноги, которую получила во время турнира. Ее соперницей за золото стала Мону Такэхару из Японии. Софья предвосхитила «опережающий удар» японки и эффектным броском одержала победу буквально за 20 секунд. Финальное выступление дзюдоистки признали одним из самых красивых во всем чемпионате, а видео с победным броском завирусилось в социальных сетях.

Софье Захаровой 18 лет. Она начала свой путь в спорте с художественной гимнастики. Затем ушла в дзюдо. Является воспитанницей клуба «Династия», в Перми тренировалась под руководством Фаниля Галимова, Рафиса Закирова, Венеры Низамовой, Александра Грачева. В 2025 году переехала в Санкт-Петербург.

Информационный обзор редакции.