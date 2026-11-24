В Перми встретили дзюдоистку Софью Захарову, чей триумфальный победный бросок завирусился в социальных сетях. 18-летняя спортсменка участвовала в юниорском чемпионате мира, который проходил с 19 по 21 ноября в Ташкенте. Девушка посетила клуб «Династия», воспитанницей которого является, а также хоккейный матч «Молот» — «Южный Урал».
Софья Захарова выступала в категории до 48 кг. Спортсменка вышла в финал с травмой ноги, которую получила во время турнира. Ее соперницей за золото стала Мону Такэхару из Японии. Софья предвосхитила «опережающий удар» японки и эффектным броском одержала победу буквально за 20 секунд. Финальное выступление дзюдоистки признали одним из самых красивых во всем чемпионате, а видео с победным броском завирусилось в социальных сетях.
Информационный обзор редакции.
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