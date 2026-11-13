Пермский край будет принимать в 2028 году зимнюю Спартакиаду сильнейших

В программе Спартакиады девять видов спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, сноуборд и фигурное катание на коньках. В соревнованиях будут участвовать порядка 2,5 тыс. спортсменов.

В пресс-службе Минспорта рассказали, что соревнования пройдут на спортивных площадках в Перми, Чусовом и Чайковском. В списке объектов — база «Огонек», центр «Снежинка», «Пермь-Арена», «Красная машина», «Пермские медведи» и «Юность». Некоторые из этих объектов еще находятся на стадии строительства: его должны завершить заблаговременно, чтобы успеть провести тестовые старты до начала Спартакиады.

Подготовка включает также обновление спортивной базы и городской инфраструктуры: ремонт дорожного покрытия, обновление фасадов зданий и благоустройство скверов. К Спартакиаде сделают специальное оформление городских пространств и особую праздничную подсветку. Для участников, болельщиков и гостей в Пермском крае намерены организовать тематические экскурсии, создать ледовый городок и разработать единый билет для посещения культурных объектов. Прорабатывается также культурная программа и специальное меню в кафе и ресторанах с блюдами локальной кухни.

Информационный обзор редакции.