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Пальмы Вайс-Сити и пермский мишка: клуб «Парма» показал новую форму, которую приурочил к выходу GTA 6

Баскетбольный клуб «Парма» выпустил новую форму, посвященную выходу игры GTA 6. Ее релиз состоится 19 ноября на консолях PlayStation и XBOX спустя 13 лет после того, как вышла пятая часть.

Баскетбольный клуб «Парма»/ВКонтакте
Баскетбольный клуб «Парма»/ВКонтакте
Баскетбольный клуб «Парма»/ВКонтакте

Форма выполнена в розово-фиолетовой цветовой гамме GTA 6. На майках видны очертания пальм, отсылающие к городку Вайс-Сити (прообраз Майми) — центральной локации игры. Кроме флоры, на форме можно разглядеть и пермские достопримечательности: памятник «Пермяк — соленые уши», здания театра оперы и балета и Спасо-Преображенского собора, бронзовую скульптуру медведя.

В пресс-службе клуба рассказали, что новую форму выпустил партнер «Пармы» БЕТСИТИ. Команда уже сыграла в новом облачении 11 ноября с казанским «Униксом».

Информационный обзор редакции. 6+

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