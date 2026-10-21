Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Ночные массовые катания собираются возобновить в конце октября

Во дворце спорта «Орленок» планируют возобновить ночные массовые катания. Их намерены проводить каждую пятницу ближе к полуночи.

Школа олимпийского резерва "Орлёнок"/ВКонтакте

Первые ночные заезды планируют проводить с 23 октября. Они будут проходить под музыку и с приглушенным светом. Пускать на катания будут только совершеннолетних, тех, кому меньше 18 лет — только в сопровождении законного представителя.

Отметим, что массовые катания, но в дневное время, проходят в новом крытом ледовом комплексе «Красная машина» в микрорайоне Ива.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: