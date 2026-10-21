Ночные массовые катания собираются возобновить в конце октября

Первые ночные заезды планируют проводить с 23 октября. Они будут проходить под музыку и с приглушенным светом. Пускать на катания будут только совершеннолетних, тех, кому меньше 18 лет — только в сопровождении законного представителя.

Отметим, что массовые катания, но в дневное время, проходят в новом крытом ледовом комплексе «Красная машина» в микрорайоне Ива.

Информационный обзор редакции.