Ночные массовые катания собираются возобновить в конце октября

Во дворце спорта «Орленок» планируют возобновить ночные массовые катания. Их намерены проводить каждую пятницу ближе к полуночи.
Первые ночные заезды планируют проводить с 23 октября. Они будут проходить под музыку и с приглушенным светом. Пускать на катания будут только совершеннолетних, тех, кому меньше 18 лет — только в сопровождении законного представителя.
Отметим, что массовые катания, но в дневное время, проходят в новом крытом ледовом комплексе «Красная машина» в микрорайоне Ива.
Информационный обзор редакции.
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