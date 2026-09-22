Больше шести тысяч пермяков будут участвовать в забеге «Кросс наций»

Пермский забег состоится на пермской лыжной базе «Динамо». Для участников «Кросса нации» — 2026 подготовили несколько дистанций:

2 000 м для всех желающих;

1 000 м для мальчиков и девочек 2017 года рождения и младше;

4 000 м для девушек и юношей 2007 года рождения и младше;

6 000 м для женщин и мужчин 2006 года рождения и старше.

В Перми пройдет забег для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих — «Дух леса». В программе две дистанции: на 500 м для участников до 14 лет и 1 000 м для участников 14 лет и старше.

Информационный обзор редакции. 12+