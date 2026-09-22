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Больше шести тысяч пермяков будут участвовать в забеге «Кросс наций»

Пермский край присоединится 26 сентября к одному из самых массовых спортивных событий, которое одновременно проходит во всех регионах России. В этом году «Кросс наций» пройдет в 43 муниципалитетах региона. По данным пресс-службы правительства, в крупном спортивном событии собираются участвовать больше шести тыс. жителей Пермского края.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Пермский забег состоится на пермской лыжной базе «Динамо». Для участников «Кросса нации» — 2026 подготовили несколько дистанций:

  • 2 000 м для всех желающих;
  • 1 000 м для мальчиков и девочек 2017 года рождения и младше;
  • 4 000 м для девушек и юношей 2007 года рождения и младше;
  • 6 000 м для женщин и мужчин 2006 года рождения и старше.

В Перми пройдет забег для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих — «Дух леса». В программе две дистанции: на 500 м для участников до 14 лет и 1 000 м для участников 14 лет и старше.

Информационный обзор редакции. 12+

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