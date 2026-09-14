Пермский гонщик Михаил Жужгов снова стал чемпионом России по автокроссу

21-летний гонщик Михаил Жужгов стал трехкратным чемпионом России по автокроссу.
В Рязанской области состоялся финальный этап соревнований.
В Минспорта рассказали, что Михаил Жужгов завоевал титул чемпиона России в классе Д2Н — легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 куб. см. Его автомобиль — «Лада Калина».
После всех этапов пермский гонщик подошел к решающему туру в статусе лидера с 124 баллами и не упустил свои позиции.
Информационный обзор редакции.
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