Пермский гонщик Михаил Жужгов снова стал чемпионом России по автокроссу

В Минспорта рассказали, что Михаил Жужгов завоевал титул чемпиона России в классе Д2Н — легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 куб. см. Его автомобиль — «Лада Калина».

После всех этапов пермский гонщик подошел к решающему туру в статусе лидера с 124 баллами и не упустил свои позиции.

Информационный обзор редакции.