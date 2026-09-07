Названы победители Пермского марафона-2026: в этом году в нем участвовало больше 16 тысяч спортсменов и любителей бега

К Пермскому марафону-2026 присоединились свыше 16,7 тыс. участников. Организаторы большого спортивного события, которое прошло 5 и 6 сентября, подвели итоги и рассказали победителях на главных дистанциях.
На дистанции Пермского марафона вышли спортсмены и любители бега из 61 региона и более 400 городов России. Международными участниками стали представители Казахстана, Южно-Африканской Республики и Греции.
В первый день прошли забег на колясках, открывший марафон, детские забеги, а также забеги на 2,5 км.На дистанцию вышли больше 4 тыс. участников. В забеге «На результат» лидером среди женщин стала Виктория Сосегова (г. Киров), на втором месте — Юлия Орехова (г. Пермь), на третьем — Юлия Махнач (г. Соликамск). Среди мужчин на первом месте Кирилл Горкунов (г. Пермь), на втором — Семен Безбог (п. Огурдино, Пермский край), на третьем — Максим Сосегов (г. Киров).
В «Забеге профессий» участвовали врачи, педагоги, строители, представители различных заводов и организаций. Эту номинацию посвятили «Году Пермской промышленности». В «Семейном забеге» на старт вышли 30 команд, которые бежали вместе со своими детьми. В номинации «Самая возрастная участница» победу одержала 88-летняя Ираида Кислухина, а «Самым возрастным участником» стал 86-летний Александр Пермяков.
Основные забеги Пермского марафона прошли 6 сентября. Каждый финишировавший участник получил сувенирную медаль с изображением белки.
Дистанция 5 км
Лидером в женском зачете стала Ольга Варакса из Перми (17:22,21), серебро у Галины Граховой из Чайковского (17:30,81), бронза — у пермячки Анны Бабушкиной (17:59,16). У мужчин победу одержал Максим Сосегов из Кирова (15:07,23), затем финишировал пермяк Кирилл Горкунов (15:09,80), третьим пришел Алексей Краснов из Перми (15:12,28).
Дистанция 10 км
Победителем в женском зачете стала Фарида Нафикова из Ижевска (36:46,0), второе место у Ирины Патраковой из Осы ( 37:27,9), на третьем месте Евгения Свалова, представляющей Нижний Тагил (38:05,2). Лидером среди мужчин стал Дэниел Чугайнов из села Кочево Пермского края (31:05,5), серебро забрал Никита Петров из Лысьвы (31:12,0), третьим пришел Антон Большаков из Казани (31:16,9).
Эстафета «Экиден»
Золотым призером стала команда Bitbanker Space — «Харитонов Тим» (2:15.42,2), на втором месте — «Титаны» (2:18.36,4), третьими стала вторая команда «Харитонов Тим» (2:19.59,9).
Полумарафон (21 км)
Абсолютным лидером названы Владимир Никитин (1:03,32), вторым финишировал Алексей Патраков (1:07,40), оба из Перми. Бронза у жителя Екатеринбурга Артёма Новикова (1:10,24). Среди женщин первое и второе места у пермячек Анны Тропиной (1:18,27) и Алисы Шилиной (1:19,26), на третьем — Анастасия Черемных из Екатеринбурга (1:23,12).
Марафон (42,2 км)
Первое место среди мужчин у Антона Белобородова из Краснокамска (02:22:17), следом пришел Евгений Дружков (02:27:34), третьим — Михаил Кульков (02:28:07). Лидером на дистанции среди женщин стала Мария Сегалова из Санкт-Петербурга (02:41:51).
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