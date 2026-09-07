Названы победители Пермского марафона-2026: в этом году в нем участвовало больше 16 тысяч спортсменов и любителей бега

На дистанции Пермского марафона вышли спортсмены и любители бега из 61 региона и более 400 городов России. Международными участниками стали представители Казахстана, Южно-Африканской Республики и Греции.

В первый день прошли забег на колясках, открывший марафон, детские забеги, а также забеги на 2,5 км.На дистанцию вышли больше 4 тыс. участников. В забеге «На результат» лидером среди женщин стала Виктория Сосегова (г. Киров), на втором месте — Юлия Орехова (г. Пермь), на третьем — Юлия Махнач (г. Соликамск). Среди мужчин на первом месте Кирилл Горкунов (г. Пермь), на втором — Семен Безбог (п. Огурдино, Пермский край), на третьем — Максим Сосегов (г. Киров).

В «Забеге профессий» участвовали врачи, педагоги, строители, представители различных заводов и организаций. Эту номинацию посвятили «Году Пермской промышленности». В «Семейном забеге» на старт вышли 30 команд, которые бежали вместе со своими детьми. В номинации «Самая возрастная участница» победу одержала 88-летняя Ираида Кислухина, а «Самым возрастным участником» стал 86-летний Александр Пермяков.