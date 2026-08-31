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Забег профессий, выступление Elcapitan и «Стена славы»: организаторы раскрыли все подробности Пермского марафона

5 и 6 сентября в городе готовятся провести Пермский марафон. В этом году масштабное спортивное соревнование соберет свыше 16 тыс. человек.

Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте

Организаторы подготовили для участников дистанции, которые подойдут для разных уровней подготовки:

  • детский забег (1 км);
  • заезд для людей с ограниченными возможностями на колясках (500 м);
  • дистанции 5 км и 10 км;
  • полумарафон (21,1 км);
  • марафон (42,2 км);
  • эстафета «Экиден» длиной 42,2 км;
  • три забега от спонсора на 2 500 м: «Забег на результат», «Семейный забег» и «Забег профессий».

Спортивный городок Пермского марафона развернется у Театра-Театра. В течение двух дней будут работать интерактивные стенды партнеров, экспо‑павильон с брендами спортивной одежды и аксессуаров, магазин мерча, «Стена славы» с именами участников и фотозоной, «Колокол финишера», «Колесо фортуны», а также фудкорт.

Пермский марафон/ВКонтакте
Пермский марафон/ВКонтакте

В первый день Пермского марафона, 5 сентября, запланированы заезд на колясках, детский забег и забег от спонсора. Маршруты пройдут по улице Ленина в направлении Перми II. В течение дня пройдет развлекательное шоу «Марафон на диване», награждения и выступления пермских артистов, хедайнером станет группа Elcapitan.

Второй день марафона будет более насыщенным по количеству забегов: сначала будут старты на 5 км, затем полумарафон, марафон и эстафета «Экиден». Финальным станет старт на 10 км. Трасса для дистанций 21,1 км и 42,2 км сохранена с прошлого года с кругом в 21 км.

Организаторы Пермского марафона рассказали, что на финише каждый участник получит медаль с символом Пермского марафона — в 2026 году это белка из древнего промыслового календаря коми‑пермяков. Забеги главного спортивного события года в Перми намерены транслировать в официальной группе марафона ВКонтакте.

Информационный обзор редакции.6+

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