Забег профессий, выступление Elcapitan и «Стена славы»: организаторы раскрыли все подробности Пермского марафона

В первый день Пермского марафона, 5 сентября, запланированы заезд на колясках, детский забег и забег от спонсора. Маршруты пройдут по улице Ленина в направлении Перми II. В течение дня пройдет развлекательное шоу «Марафон на диване», награждения и выступления пермских артистов, хедайнером станет группа Elcapitan.

Второй день марафона будет более насыщенным по количеству забегов: сначала будут старты на 5 км, затем полумарафон, марафон и эстафета «Экиден». Финальным станет старт на 10 км. Трасса для дистанций 21,1 км и 42,2 км сохранена с прошлого года с кругом в 21 км.

Организаторы Пермского марафона рассказали, что на финише каждый участник получит медаль с символом Пермского марафона — в 2026 году это белка из древнего промыслового календаря коми‑пермяков. Забеги главного спортивного события года в Перми намерены транслировать в официальной группе марафона ВКонтакте.

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