16-летняя пловчиха Кира Манохина стала трехкратным призером чемпионата Европы

16-летняя Кира Манохина выступала в составе женской сборной вместе с Алиной Гайфутдиновой, Евгенией Чикуновой, Дарьей Клепиковой. Пловчихи завоевали бронзовые медали в эстафетах 4х100 м вольным стилем и комбинированным стилем.

В составе смешанной команды с Егором Корневым, Иваном Гиревым и Дарьей Клепиковой Кира Манохина принесла сборной золотую медаль за эстафету 4х100 м вольным стилем.

Информационный обзор редакции.