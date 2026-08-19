16-летняя пловчиха Кира Манохина стала трехкратным призером чемпионата Европы

Пермская спортсменка Кира Манохина стала трехкратным призером чемпионата Европы по водным видам спорта. Он проходил во Франции, в Париже, с 31 июля по 16 августа. Россия участвовала в этих соревнованиях после пятилетнего перерыва.
16-летняя Кира Манохина выступала в составе женской сборной вместе с Алиной Гайфутдиновой, Евгенией Чикуновой, Дарьей Клепиковой. Пловчихи завоевали бронзовые медали в эстафетах 4х100 м вольным стилем и комбинированным стилем.
В составе смешанной команды с Егором Корневым, Иваном Гиревым и Дарьей Клепиковой Кира Манохина принесла сборной золотую медаль за эстафету 4х100 м вольным стилем.
Информационный обзор редакции.
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