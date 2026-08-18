Театр-Театр запускает серию утренних пробежек с артистами

Проект назвали «Театр-Театр в темпе»: он посвящен 100-летию ТТ. Спутниками утренних пробежек станут артисты театра, первыми будут Люся Прохоренко (22 августа), а также Марат и Кристина Мударисовы (23 августа).

Пробежки будут длиться до 20 сентября. Исключением станут выходные, когда будет проходить Пермский марафон. Маршрут пробежек охватит все сцены театра (основную, детскую и молодежную), полная дистанция составит около 3,5 км.

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