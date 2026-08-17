Бегу помогать хвостатым: в конце августа пройдет Run Dog Run в поддержку бездомных животных

Участники забега собираются в легком темпе пробежать 6 км, а затем устроить вечеринку в летнем дворике Smoky Dog. В программе афтепати — еда и напитки, фирменный мерч, маркет и музыка. Будут играть Dj Д.Ж., Jenny Kooks, TenKirill, Masha, Boltik и другие.

Организаторы Run Dog Run говорят, что часть собранных средств собираются передать в центр спасения кошек «Матроскин» и приют для собак «Доброе сердце».

Кстати! Об этом и других проектах в помощь бездомным животным рассказывали в этой статье.

Информационный обзор редакции. 16+