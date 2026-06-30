Пермячка Алина Налбандян принесла российской сборной три медали чемпионата мира по плаванию в ластах

Пермская спортсменка Алина Налбандян стала чемпионкой мира по плаванию в ластах CMAS 2026. Девушка выступала в составе российской сборной на соревнованиях, которые проходили в Южной Корее с 22 по 29 июня.
27 июня воспитанница бассейна «БМ» Алина Налбандян получила золотую медаль в составе женской сборной вместе с Екатериной Михайлушкиной, Валерией Прошиной и Дианой Слисевой в эстафете 4 на 100 м вольным стилем. Позже в аналогичной эстафете 4 на 50 м та же команда снова завоевала золото. В личном зачете на 200 м спортсменка тоже не осталась без медали и получила бронзу.
По итогам чемпионата мира по плаванию в ластах CMAS 2026 российская сборная завоевала 28 медалей: 12 золотых и по 8 серебряных и бронзовых, и заняла первое место в зачете, обогнав Южную Корею и Венгрию.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)