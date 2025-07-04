Пермская спортсменка Кира Манохина стала призером Чемпионата Европы по плаванию

Спортсменка из Пермского края Кира Манохина завоевала призовое место для команды российских пловцов. Девушка в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем пришла второй.
Кира Манохина стала серебряным призером Чемпионата Европы по плаванию. Он проходил в Словакии. На сотые доли секунд пермячку обошли спортсменки из Дании и Великобритании.
В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что 16-летяя Кира Манохина только за 2024 год принесла в сборную региона 22 медали. Девушка — мастер спорта по плаванию, тренируется под руководством Андрея Орехова.
Информационный обзор редакции.
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