Пермская спортсменка Кира Манохина стала призером Чемпионата Европы по плаванию

Кира Манохина стала серебряным призером Чемпионата Европы по плаванию. Он проходил в Словакии. На сотые доли секунд пермячку обошли спортсменки из Дании и Великобритании.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что 16-летяя Кира Манохина только за 2024 год принесла в сборную региона 22 медали. Девушка — мастер спорта по плаванию, тренируется под руководством Андрея Орехова.

Информационный обзор редакции.