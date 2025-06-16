Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Фестиваль водных видов спорта решили сделать ежегодным

Фестиваль водных видов спорта, который проходил на набережной Камы, объединил более 500 участников. Власти Пермского края решили, что теперь это событие будет ежегодным.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

По словам губернатора Дмитрия Махонина, на первом фестивале водных видов спорта свое мастерство показали профессионалы и любители. Они соревновались в управлении спортивными аквабайкаами, в рыбной ловле, в судомодельном и парусном спорте. В массовом костюмированном заплыве на sup-досках участвовали около 200 человек.

Специальными гостями фестиваля стали чемпионы мира — спортсмены из команды New Star Raсing team, показавшие гонки на водных болидах.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В это же время в Перми проходил первый этап чемпионата России по аквабайку. Спортсмены
В дисциплинах среди призеров оказались трое жителей Пермского края. Серебряные медали завоевали Сергей Алексеенко и Максим Чебурков, а Андрей Шилоносов стал обладателем бронзы.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: