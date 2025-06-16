Фестиваль водных видов спорта решили сделать ежегодным

Фестиваль водных видов спорта, который проходил на набережной Камы, объединил более 500 участников. Власти Пермского края решили, что теперь это событие будет ежегодным.
По словам губернатора Дмитрия Махонина, на первом фестивале водных видов спорта свое мастерство показали профессионалы и любители. Они соревновались в управлении спортивными аквабайкаами, в рыбной ловле, в судомодельном и парусном спорте. В массовом костюмированном заплыве на sup-досках участвовали около 200 человек.
Специальными гостями фестиваля стали чемпионы мира — спортсмены из команды New Star Raсing team, показавшие гонки на водных болидах.
В это же время в Перми проходил первый этап чемпионата России по аквабайку. Спортсмены
В дисциплинах среди призеров оказались трое жителей Пермского края. Серебряные медали завоевали Сергей Алексеенко и Максим Чебурков, а Андрей Шилоносов стал обладателем бронзы.
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