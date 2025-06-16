Фестиваль водных видов спорта решили сделать ежегодным

По словам губернатора Дмитрия Махонина, на первом фестивале водных видов спорта свое мастерство показали профессионалы и любители. Они соревновались в управлении спортивными аквабайкаами, в рыбной ловле, в судомодельном и парусном спорте. В массовом костюмированном заплыве на sup-досках участвовали около 200 человек.

Специальными гостями фестиваля стали чемпионы мира — спортсмены из команды New Star Raсing team, показавшие гонки на водных болидах.