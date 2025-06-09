Названы имена победителей фестиваля «Все стили в силе»

Главным победителем фестиваля «Все стили в силе» в 2025 году стал исполнитель в жанре хип-хоп и фристайл Эльмир Субухатдинов (ЗИ КЕЙ ФЕЙТ) из города Берёзовский Свердловской области. В танцевальных батлах FOOTWORK КОНТЕСТ в формате «один на один» выиграл Владимир Кальмиус (bboy Kalmius) из Казахстана, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Победителями в остальных категориях стали:

Breaking Baby 1х1 — Омланд Максим (Макс машина), Ижевск

Breaking Kidz 1х1 — Таисия Пичугина (Тая), Кунгур

Breaking Junior 1х1 — Урал Уразаев (Ural), Казань

Hip-hop Kidz 1х1 — Камилла Зиганшина (Зига Зига), Уфа

Bonnie&Clyde — Анна Бакулина и Егор Федосеев (Nyusha & Dale), Москва

Power move — Никита Хайрулин (Malish), Ижевск

Breaking crew — команда BREAK RAVE CREW, Москва

Hip-hop pro 1x1 — Егор Лобанов (Егорик59), Пермь

House dance 1х1 — Святослав Пономарев (SVYAT), Екатеринбург

Участники сражались в танцевальных батллах в направлениях брейк-данс, хип-хоп и хаус дэнс под музыкальным сопровождением российских и зарубежных диджеев — DJ MEG (г. Москва), DJSCREAM (г. Ялта), DJ MICBEATZ (г. Минск, Республика Беларусь), DJ NEKTAR (н. Пермь), DJ Д.Ж. (г. Пермь), DJPARTY START (г. Москва). Также в программу фестиваля «Все стили в силе» в этом году вошли показ тематических фильмов про танцы, онлайн-трансляция с главной танцевальной арены на большом киноэкране, мастер-классы и семинары по направлениям брейкинг, хаус дэнс, хип-хоп и пауэр мув в брейк-дансе.

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