Фестиваль «Все стили в силе» пройдет на новой площадке

Специально оборудованный холл пространства примет мастер-классы и семинары от известных исполнителей и тренеров направлений брейк-данса, хаус дэнса, хип-хопа. Сама арена для соревнований разместится в большом зале «Кристалла», рассказали в пресс-службе департамента культуры, а на подземной парковке центра устроят FOOTWORK КОНТЕСТ 1х1 или танцевальные баттлы.

Пермь примет представителей уличной культуры со всей страны в 17-й раз. Судить фестиваль будут Dam’en (Москва), Rush (Санкт-Петербург), Wolf (Пермь), Funkot (Ставрополь), Tata (Москва), Can O.P (Казань), Ruslan Footrocket (Казань), Kalmus (Алматы), Christina Yogurt (Казань).

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