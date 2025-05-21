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Фан-заезд и троеборье: в конце мая пройдет фестиваль «Велоприятежние»

В Пермском крае, в поселке Юг, 31 мая пройдет IV семейный фестиваль «Велопритяжение». Он объединит велозаезды, а также конкурсы, выступления творческих коллективов и мастер-классы.

Велопритяжение/ВКонтакте

Для участников велозаезда подготовят несколько дистанций: «Новичок» (на 15 км), «Лайт» (на 30 км), «Хард» (45 км для женщин и 60 км для мужчин). Планируются также командный и костюмированный заезды, в рамках последнего устроят конкурс на лучший костюм.

В пресс-службе министерства физической культуры и спорта рассказали, что впервые на «Велоприятежнии» появится троеборье. Участникам нужно будет переплыть Юговский пруд, пробежать 1 км и проехать 3 км на велосипеде.

Ранее мы рассказывали о том, что забег РУТС в этом году превратят в фестиваль на стыке культуры и спорта.

Информационный обзор редакции. 6+

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