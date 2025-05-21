Фан-заезд и троеборье: в конце мая пройдет фестиваль «Велоприятежние»

В Пермском крае, в поселке Юг, 31 мая пройдет IV семейный фестиваль «Велопритяжение». Он объединит велозаезды, а также конкурсы, выступления творческих коллективов и мастер-классы.
Для участников велозаезда подготовят несколько дистанций: «Новичок» (на 15 км), «Лайт» (на 30 км), «Хард» (45 км для женщин и 60 км для мужчин). Планируются также командный и костюмированный заезды, в рамках последнего устроят конкурс на лучший костюм.
В пресс-службе министерства физической культуры и спорта рассказали, что впервые на «Велоприятежнии» появится троеборье. Участникам нужно будет переплыть Юговский пруд, пробежать 1 км и проехать 3 км на велосипеде.
Ранее мы рассказывали о том, что забег РУТС в этом году превратят в фестиваль на стыке культуры и спорта.
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)