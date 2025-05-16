«Самые сложные 400 метров в жизни»: в Пермском крае пройдет экстремальный забег на трамплин

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 400 метров с вертикальным уклоном в 35 градусов и перепадом высот в 140 метров. Ее называют «самыми сложными 400 метрами в жизни». В пресс-службе министерства физической культуры и спорта говорят, что ведущим «Царя горы» станет телеведущий и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев. В соревновании также планирует участвовать двукратный Олимпийский призер, трехкратный Чемпион мира по биатлону Иван Черезов.

Победителей соревнований определят в личном и в эстафетном зачетах. Вне зависимости от результата каждый получит медаль и титул «Царь горы». В рамках забега пройдет специальная эстафета пожарных: они будут соревноваться «в полном боевом снаряжении», вес которого более 20 килограммов.

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