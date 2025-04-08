Показываем номер пермяков, с которым они победили на Международном танцевальном турнире

Эдуард Пасиченко и Иван Овчинников выступали в категории «чир-спорт». Их номер «Реальные пацаны» занял первое место. В нем угадывается главная тема из одноименного сериала, а также элементы танца пацандобль, который исполнял Колян Наумов.

Как сообщили в пресс-службе краевого минспорта, с этим же номером команда стала бронзовым призером чемпионата России по чир спорту в 2024 году.

Информационный обзор редакции.