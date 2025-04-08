Показываем номер пермяков, с которым они победили на Международном танцевальном турнире

Пермские спортсмены одержали победу в Международном танцевальном турнире «Неделя детей и молодежи», который проходил в начале апреля в Минске. Он объединил танцевальные направления и чирлидинг, а также участников из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана.
Эдуард Пасиченко и Иван Овчинников выступали в категории «чир-спорт». Их номер «Реальные пацаны» занял первое место. В нем угадывается главная тема из одноименного сериала, а также элементы танца пацандобль, который исполнял Колян Наумов.
Как сообщили в пресс-службе краевого минспорта, с этим же номером команда стала бронзовым призером чемпионата России по чир спорту в 2024 году.
Информационный обзор редакции.
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