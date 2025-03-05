«Спартаковская миля» пройдет в середине апреля

«Спартаковская миля. Счастье здесь» запланирована на 20 апреля. Местом проведения станет набережная Кировского района. Будет доступна дистанция в 1,6 км, но для разного количества участников — индивидуальный и семейный забеги.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Перми, планируется, что спортивное событие соберет порядка 600 человек. В прошлом их было почти 360.