В Перми появилась новая лыжная база и место с прокатом коньков

В Перми открылась новая лыжная база и прокат коньков. Они расположены в парке «Оранжевое лето» в микрорайоне Пролетарский.
Как рассказал глава города Эдуард Соснин, завершились работы по установке теплого модульного здания, в нем размещены раздевалки, санузлы, тренерская, а также помещение для проката и заточки коньков.
В парке «Оранжевое лето» также возвели здание для лыжной базы, в котором находятся тренерская, мужская и женская раздевалки, лыжехранилище, помещения для подготовки лыж, санузел, системы оповещения и электроснабжения, а также необходимое технологическое оборудование (столы, стулья, лавки, вешалки и стойки для лыж).
Ранее в этом же месте открылась «умная» спортивная площадка с хоккейной коробкой, беговыми дорожками и уличными тренажерами.
Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.
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