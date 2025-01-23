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В Перми появилась новая лыжная база и место с прокатом коньков

В Перми открылась новая лыжная база и прокат коньков. Они расположены в парке «Оранжевое лето» в микрорайоне Пролетарский. 

Пресс-служба администрации Перми

Как рассказал глава города Эдуард Соснин, завершились работы по установке теплого модульного здания, в нем размещены раздевалки, санузлы, тренерская, а также помещение для проката и заточки коньков.

В парке «Оранжевое лето» также возвели здание для лыжной базы, в котором находятся тренерская, мужская и женская раздевалки, лыжехранилище, помещения для подготовки лыж, санузел, системы оповещения и электроснабжения, а также необходимое технологическое оборудование (столы, стулья, лавки, вешалки и стойки для лыж).

Ранее в этом же месте открылась «умная» спортивная площадка с хоккейной коробкой, беговыми дорожками и уличными тренажерами.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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