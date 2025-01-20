«Лыжню России» проведут на двух спортивных базах

Пермский край будет единственным регионом, где одновременный старт соревнованию дадут во всех муниципальных образованиях. В Перми «Лыжня России» пройдет на двух площадках — базах «Пермские медведи» и «Прикамье», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2025 году в «Лыжне России» будут три дистанции: два км для всех желающих вне зависимости от возраста, пять км для юношей и девушек моложе 2007 года, а также десять км для тех, кто старше 2006 года.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.