Первый этап Чемпионата России по авторалли проведут в Пермском крае

По данным пресс-службы министерства спорта, соревнования будут проходить по дорогам общего пользования. Общая протяженность спецучастков составит 120 км.

«Гонка в Пермском крае станет серьезным испытанием для всех — в том числе для лидеров. Местные дороги радуют спортсменов чередованием быстрых участков и отрезков с большой плотностью поворотов, а также рельефом, весьма высокий процент сходов свидетельствует о сложности трассы», — рассказал президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко.

Официальное сообщение пресс-службы министерства спорта Пермского края. 6+