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Первый этап Чемпионата России по авторалли проведут в Пермском крае

Первый этап Чемпионата России по авторалли пройдет 10-12 января в селе Барда Пермского края. На старт выйдут 50 экипажей: будут и обладатели титулов прошлых соревнований, и новые претенденты. Пермский край на Чемпионате России по авторалли будет представлять команда Владимир Романченко – Евгений Ротенберг.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

По данным пресс-службы министерства спорта, соревнования будут проходить по дорогам общего пользования. Общая протяженность спецучастков составит 120 км.

«Гонка в Пермском крае станет серьезным испытанием для всех — в том числе для лидеров. Местные дороги радуют спортсменов чередованием быстрых участков и отрезков с большой плотностью поворотов, а также рельефом, весьма высокий процент сходов свидетельствует о сложности трассы», — рассказал президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко. 

Официальное сообщение пресс-службы министерства спорта Пермского края. 6+

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